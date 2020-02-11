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В ФСВТС России назвали авиасалон в Сингапуре одним из важнейших в регионе

На выставке представлены павильоны Объединенной авиастроительной корпорации и холдинга "Вертолеты России"

СИНГАПУР, 11 февраля. /ТАСС/. Россия считает международный авиасалон Singapore Airshow 2020 одним из самых значимых в регионе. Об этом сказал во вторник корреспонденту ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на открытии выставки.

"Очень символично самое участие России в этом салоне, несмотря на вызовы и угрозы", - отметил он. Авиасалон, по его словам, "является очень важным и значимым" для РФ в этом регионе. Петухов также отметил, что "нынешний год не стал исключением, и здесь представлены все образцы топовой российской техники".

Замруководителя ФСВТС также указал, что Россия готова к диалогу с государствами Юго-Восточной Азии по поставкам любой продукции военного или гражданского назначения. На выставке представлены павильоны российских компаний - Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и холдинга "Вертолеты России", входящих в Ростех.

В связи с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом, от участия в авиасалоне отказались все компании из Китая, а также крупные предприятия из Канады и США. В частности, это канадский производитель Bombardier, американский Gulfstream, а также Textron Aviation. Показательные полеты отменила пилотажная группа ВВС Республики Корея Black Eagles.

Несмотря на действующий запрет на въезд в Сингапур граждан КНР, не имеющих здесь разрешений на проживание или работу, власти разрешили участие в салоне пилотажной группы из Китая "Первое августа". Они прибыли из Тяньцзиня и разместились на базе ВВС республики. В Министерстве обороны подчеркнули, что более 100 членов этой группы успешно прошли медицинское обследование, и сейчас ежедневно врачи проверяют их состояние здоровья.

Теги
СингапурРоссия
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