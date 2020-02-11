Болгария договоривается с "Газпромом" о значительном снижении цены на газ

СОФИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Булгаргаз" находится на завершающем этапе переговоров с российской компанией "Газпром экспорт" о снижении цены на поставку голубого топлива в Болгарию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Булгаргаза".

"Булгаргаз" ведет переговоры с "Газпром экспорт" о снижении цены на природный газ для Болгарии. Ожидается, что до конца февраля обе стороны достигнут соглашения, а цена на природный газ для болгарского рынка будет значительно снижена", - говорится в сообщении.

"Булгаргаз" уведомляет своих клиентов, что сразу после подписания соглашения компания поставит перед Комиссией по энергетическому и водному регулированию Болгарии вопрос о снижении цены на газ для конечных потребителей и пересмотре схемы ценообразования.