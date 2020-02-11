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Болгария договоривается с "Газпромом" о значительном снижении цены на газ

Ожидается, что до конца февраля обе стороны достигнут соглашения
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© AP Photo/Petar Petrov

СОФИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Булгаргаз" находится на завершающем этапе переговоров с российской компанией "Газпром экспорт" о снижении цены на поставку голубого топлива в Болгарию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Булгаргаза".

"Булгаргаз" ведет переговоры с "Газпром экспорт" о снижении цены на природный газ для Болгарии. Ожидается, что до конца февраля обе стороны достигнут соглашения, а цена на природный газ для болгарского рынка будет значительно снижена", - говорится в сообщении.

"Булгаргаз" уведомляет своих клиентов, что сразу после подписания соглашения компания поставит перед Комиссией по энергетическому и водному регулированию Болгарии вопрос о снижении цены на газ для конечных потребителей и пересмотре схемы ценообразования.

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