Комитет Госдумы одобрил налоговые льготы для инвесторов в Арктике

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Документ внесен правительством РФ как один из пакета законопроектов, направленных на льготы по инвесторам в Арктике. Комитет является соисполнителем по данному законопроекту.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, расположенных, в частности, в северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты), Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 года, а также в Японском море.

Законопроект устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях до достижения объема добычи 250 млрд куб. метров. Ставка будет применяться при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с даты реализации продукции нефтехимии, на участках недр, полностью расположенных севернее Северного полярного круга: в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Кроме того, законопроектом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, с распространением на пользователей недр таких участков права перейти на НДД.

Предусматривается предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края полностью или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 г., в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов инфраструктуры для освоения недр.

Налоговый вычет по НДПИ не может быть больше разницы между фактической суммой НДПИ и суммой НДПИ, полученной с применением базовой цены нефти, определенной в предусмотренном Бюджетным кодексом порядке.

Положительный эффект превысит выпадающие доходы

Сумма предоставляемого налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на территории Красноярского края в размере фактических расходов на объекты инфраструктуры для освоения участков недр составит около 200 млрд рублей в год, указано в финансово-экономическом обосновании к документу.

"Выпадающие доходы федерального бюджета с учетом получения дополнительных налогов в виде поступлений по налогу на прибыль организаций составят около 100 млрд рублей в год. При этом суммарный положительный эффект для бюджетов бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов по разработке месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 трлн рублей", - говорится в документе.