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Компания mCloud интегрирует технологию Newton Engine после приобретения компании AirFusion

Технология позволяет идентифицировать и классифицировать текущее состояние и возможные механические повреждения лопастей ветровых турбин

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ведущий поставщик IoT-решений на базе облачных вычислений и искусственного интеллекта в энергетике mCloud Technologies объявила о приобретении компании AirFusion. Это позволит mCloud внедрить технологии визуального мониторинга ветряных электростанций на базе AI-алгоритмов, сообщается в пресс-релизе компании.

"Результаты, полученные с помощью технологии AirFusion, в особенности, качество изображений лопастей турбин ветрогенераторов, являются лучшими среди возможных альтернатив. Это позволило компании сократить время обработки визуальной информации на 90% без ущерба уровню точности", - сказал руководитель подразделения Smart Energy компании mCloud Дэйв Вайнерт.

Технология Newton Engine компании AirFusion использует AI-моделирование для идентификации и классификации текущего состояния и возможных механических повреждений лопастей ветровых турбин. В первом квартале 2020 года mCloud планирует интегрировать Newton Engine в новую партию поставок решений Asset Care, обеспечивающих инспектирование ветряных электростанций с помощью беспилотников и аналитику получаемой информации на основе передовых алгоритмов машинного обучения.

Сделка находится в стадии завершения и подлежит окончательному одобрению канадской биржей TSX Venture Exchange.

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