{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

СМИ: влияние коронавируса на экономику станет главной темой на встрече финансовой G20

Мероприятие пройдет в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Влияние вспышки вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии на мировую экономику станет главной темой встречи министров финансов и глав центробанков стран G20, которая пройдет в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

Также, по его сведениям, участники встречи обсудят возможные контрмеры в связи со сложившейся ситуацией, которая привела, в частности, к нарушению цепочек поставок продукции и снижению туристического потока.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.

Теги
Саудовская АравияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
Исполнительному директору "Нафтогаза" не заплатили премию за арбитраж с "Газпромом"
Юрий Витренко заявил о своей готовности пожаловаться в компетентные органы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС