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BP Ventures создаст портфель дополнительных инвестиций в технологические проекты

Компания рассматривает разработки на базе искусственного интеллекта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. BP Ventures сформирует портфель дополнительных инвестиций в цифровые технологии, которые представляют интерес для компании после инвестирования в аналитическую платформу R&B. Среди рассматриваемых проектов особое внимание компания уделит разработкам на базе искусственного интеллекта, сообщило издание Current News.

"Мы рассматриваем компании и возможные объекты инвестирования как потенциально взаимодополняющие элементы. Зачастую легко заметить синергию между проектами, в которые мы инвестируем, что позволяет BP формировать портфель, охватывающий широкий спектр разработок на основе передовых цифровых технологий", - отметил управляющий директор BP Ventures в Азии Грэм Хоус.

По сообщению компании, инвестиции в связанные с R&B инициативы, поддержат курс BP на повышение доли использования энергии из альтернативных источников, новые технологии хранения энергии, цепочку создания стоимости и новые клиентские решения.

На данный момент BP Ventrues также активно изучает возможности прямого инвестирования в Китае в нескольких стратегических областях, среди которых цифровые решения в энергетике и управление выбросами CO2.

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