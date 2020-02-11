Компенсация родственникам погибших на Пхукете детей составит почти $140 тыс.

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Общая сумма компенсации родственникам двух российских детей, которые погибли при столкновении двух туристических катеров возле таиландского острова Пхукет, составит около 4,3 млн батов ($137,6 тыс.). Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"Пока, по словам вице-губернатора провинции Пхукет Супоча Ротреуанга На-Нонгхая, ими принято решение о выплате компенсации родственникам погибших российских детей в размере 2,1-2,2 млн батов ($67,3-70,5 тыс.) на человека, - рассказал дипломат. - Это общая сумма, которая состоит из средств министерства туризма и спорта, а также других выплат".

Согласно данным посольства РФ, 10 февраля около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 20 российских туристов были направлены в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух катеров.