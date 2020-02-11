Эксперты ожидают сокращения количества банков в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Deloitte ожидает сокращения количества кредитных организаций в России с 442 в 2019 году до 410 в 2020 году. Об этом говорится в прогнозе консалтинговой компании.

"В 2019 году ЦБ РФ объявил о завершении активной фазы "расчистки" банковского сектора, поэтому мы полагаем, что в 2020 году количество кредитных организаций не уменьшится более чем на 10%", - говорится в прогнозе.

При этом доля банков с универсальной лицензией будет расти по сравнению с другими кредитными организациями. На начало 2020 года их доля составляет 60% в РФ (266 организаций).

Также авторы материала ожидают двукратного сокращения темпов роста просроченных долгов в РФ в 2020 году. По данным компании, в 2019 году просроченная задолженность выросла на 24% (до 69 трлн рублей) по сравнению с 2018 годом. Аналитики ожидают роста на 12,6% в этом году (до 72 трлн рублей).

Deloitte прогнозирует рост активов банковского сектора в 2020 году на 5% - до 103 трлн рублей. Аналитики отмечают, что рост активов в банковском секторе существенно замедлился за 2019 год по сравнению с ростом 2017-2018 годов в связи со снижением роста экономики и усилением регуляторных требований к качеству заемщиков.

За этим последовало снижение темпов роста всех сегментов кредитования, который является основой для формирования активов сектора.