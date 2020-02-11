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Эксперты: IPO планируют провести 17 российских компаний

Речь идет о таких компаниях, как "Вкусвилл", Ozon, FixPrice, "Медси", "Сибур", "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первичное размещение акций (IPO) в ближайшее время планируют провести 17 компаний, ведущих бизнес в России, в том числе "Вкусвилл", Ozon, FixPrice, "Медси", "Сибур", "Яндекс.Такси". Об этом говорится в прогнозе консалтинговой компании Deloitte.

В 2019 году российские компании планировали провести около 15 IPO, но к концу года эти планы осуществила только одна компания - HeadHunter, разместившая акции на бирже Nasdaq.

"При сохранении оптимистичного настроя у компаний и инвесторов мы ожидаем, что, по крайней мере, три‑четыре компании осуществят свои планы в 2020 году", - отмечают эксперты.

Также в 2020 году компания ожидает продолжения двойного листинга российскими компаниями, которые провели IPO на иностранных биржах и позже вышли на Московскую биржу. Данный вариант выбрали X5 Retail Group, "Яндекс" и Тинькофф банк.

В 2019 году фондовый рынок стал одним из самых быстроразвивающихся секторов финансовой системы в России, отмечают аналитики. Торговые противоречия между Китаем и США, снижающееся санкционное давление и "щедрая дивидендная политика" российских компаний сделали Россию более привлекательной для международных инвесторов, в том числе для инвестиционных фондов, поясняют они.

Теги
Россия
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