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Альфа-банк заявил о непричастности к брокеру, где произошла утечка данных клиентов

Речь идет о данных более 40 тыс. клиентов
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Альфа-банк заявил о непричастности к брокеру ООО "Альфа-кредит", где произошла утечка данных более 40 тыс. клиентов. Об этом ТАСС сообщил представитель банка.

"Альфа-банк не имеет никакого отношения к ООО "Альфа-кредит", в партнерских отношениях с этой компанией не состоит и никогда не состоял. Утечка данных клиентов "Альфа-кредита", о которой сообщает пресса, не угрожает клиентам Альфа-банка", - отметили в банке.

Ранее сегодня издание РБК со ссылкой на близкий к брокеру источник сообщило, что данные более 44 тыс. клиентов кредитного брокера "Альфа-кредит", оказывающего помощь в получении займов, оказались в открытом доступе. Издание отметило, что попавшая в интернет информация может быть применена участниками финансового рынка для рекламных обзвонов, также мошенники могут ее использовать в схемах социальной инженерии.

Данные клиентов "Альфа-кредит" содержались в системе управления базами данных c открытым кодом MongoDB, которая используется компаниями для внутренних задач. В каждой записи были указаны ФИО клиента, сумма и вид кредита, электронная почта, номер телефона, город и регион проживания.

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