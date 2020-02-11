Новак заявил, что Россия изучает рекомендацию техкомитета ОПЕК+ по сокращению добычи

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки, но пока точно оценить эффект от вспышки коронавируса нельзя. Поэтому Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи, чтобы определить взвешенный подход, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Россия внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки. Ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной. При этом Россия отмечает важность и актуальность работы, проделанной техническим комитетом ОПЕК+ для лучшей оценки ситуации и принятия решений, необходимых для обеспечения стабильности рынка. Сейчас Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом", - сказал он.