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Китайская вирусная пневмония

Новак: влияние коронавируса на энергетические рынки продолжает оставаться неопределенным

Влияние коронавируса на мировые энергетические рынки продолжает оставаться неопределенным - Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияКитайская вирусная пневмония
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