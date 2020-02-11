Кабмин дополнительно выделит 39,4 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в текущем году субъектам РФ свыше 39 млрд рублей на сбалансированность региональных бюджетов за счет остатков средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2019 году. Документ от 7 февраля 2020 года опубликован на официальном портале правовой информации.

"Внести в установленном порядке в 2020 году в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 39 млрд 442 млн 294,3 тыс. рублей за счет неиспользованных остатков бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 2019 году", - говорится в тексте распоряжения.

10 февраля Мишустин на совещании со своими заместителями потребовал разобраться с причинами, которые приводят к недорасходованию запланированных бюджетных средств по итогам года. Он заявил, что "ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима". Премьер назвал две возможные, на его взгляд, причины такой ситуации: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Мишустин призвал "усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования".

Обращаясь к вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, глава кабмина поручил ему совместно с Минфином "на площадке правительства проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года - с соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарное ответственности". Премьер-министр также потребовал провести "ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в послании президента Федеральному собранию".