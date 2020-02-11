Замглавы Минфина назвал ситуацию в глобальной экономике предкризисной

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глобальная экономика находится в предкризисном состоянии, полагает замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Специально тему, связанную с финансовой устойчивостью Российской Федерации, я не собираюсь затрагивать. Здесь тезисы достаточно известные и постоянно в прессе присутствуют, и ничего такого особенного нового и сверхнеожиданного сказать нельзя. А вот применительно к ситуации глобальной мое определение - финансовая неопределенность, хотя может быть более точно можно было бы сказать, что это ситуация предкризисная", - сказал он на научно-практическом семинаре "О стабилизирующей роли банков развития в условиях кризиса".

По словам Сторчака, сейчас мир находится в ситуации четвертой волны кредитной экспансии или наращивания долга, причем эта волна отличается своими размерами, в частности - темпами наращивания долга.

В этой связи замминистра призвал финансовые институты развития заранее учитывать "надвигающиеся серьезные проблемы".

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1% пункта, до 3,3%.