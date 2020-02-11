В Крыму ожидают снижения цен на топливо после запуска грузовых поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Рынок топлива в Крыму с запуском грузового автомобильного движения по Крымскому мосту и за счет госрегулирования стабилизировался после нескольких лет зависимости от погоды в Керченском проливе, сообщили опрошенные ТАСС эксперты отрасли. Вместе с этим на полуострове рассчитывают, что после запуска грузовых поездов цены на топливо продолжат снижаться.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

В республике из-за санкций не работают крупные российские продавцы топлива и действуют местные сети АЗС - "Атан", ТЭС, "Формула" и другие. Бензин и дизельное топливо в Крыму долгое время стоили минимум на 10% больше, чем в соседних регионах РФ. На цены также влияло судоходство в Керченском проливе, так как работа паромной переправы, которая до ввода Крымского моста была единственной автотранспортной артерией, соединявшей Крым с другими регионами России, останавливалась из-за штормов.

"Безусловно, открытие грузового автомобильного сообщения по Крымскому мосту повлияло на стабилизацию цен на топливо в Крыму, но больше повлияет открытие грузового железнодорожного сообщения. Возить железнодорожным транспортом на 10-20% выгоднее, чем автомобильным", - сказал ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов.

Он уточнил, что цены на топливном рынке в Крыму снизились в среднем на 1 рубль в сравнении с 2019 годом и выровнялись с соседними регионами России. "Мы проводим сравнительный анализ цен на топливо в Крыму с другими регионами, в частности, с Краснодарским краем. На Кубани дизельное топливо сейчас стоит около 50 рублей, а в Крыму - 48 рублей за литр. Ранее в Краснодарском крае цена была ниже, чем на полуострове", - добавил Бабашов, уточнив, что "в Крыму цены не падают резко, а скорее не растут, поскольку они условно заморожены".

Ценовое регулирование

Крупные объемы горюче-смазочных материалов по-прежнему перевозятся в Крым двумя путями - по мосту через пролив и танкерами по воде. Как считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко, цены на полуострове все еще немного выше, чем в среднем по стране, однако разница не превышает 2-3%. "Это связано, прежде всего, с географическим положением республики. Запуск Крымского моста несколько снизил напряженность в этой сфере, но доставка топлива в регион по-прежнему требует дополнительных затрат, что <...> отражается и на цене", - сказал он.

Представитель крымской сети АЗС "Атан", которая является одной из крупнейших на территории полуострова, также рассчитывает, что открытие железнодорожной части моста позволит "снизить затраты на логистику топлива". Он отметил, что цены стали "ощутимо ниже" в сравнении с прошлым годом. По его словам, это связано с совместной работой власти и бизнеса "в интересах населения полуострова".

В свою очередь, Козенко считает, что для дальнейшего снижения помимо рыночных механизмов, нужно предусмотреть другие меры. "Важным фактором в регулировании цен должно стать государственное регулирование ценообразования в Крыму как в курортном регионе. Тут в сезон, к сожалению, велик соблазн поспекулировать, отправить сюда товары выше их стоимости - это неправильно", - отметил депутат Госдумы.

На стабилизацию цен, по мнению парламентариев, в этом году будет влиять в первую очередь соглашение, заключенное региональным правительством с участниками топливного рынка в Крыму. "Нефтетрейдеры в ущерб себе подписали соглашение о том, что они не будут поднимать цены, понимая свою социальную ответственность перед жителями Крыма. Вскоре они покроют свои потери за счет того, что логистика улучшится. Цены при этом расти не будут", - пояснил Бабашов.

В январе на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов сообщал, что цены на дизельное топливо и сжиженный газ крымской сети АЗС "Атан" снизились на один рубль. Таким образом, цена дизтоплива составила 48,25 рубля за литр, газа - 23,25 рубля. Он также отмечал, что с октября прошлого года компания снизила цены на дизтопливо в общей сложности на 1,7 рубля.