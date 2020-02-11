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"Транснефть" выплатила компенсации за некондиционную нефть еще пяти компаниям Казахстана

Ранее выплаты были произведены 32 компаниям

НУР-СУЛТАН, 11 февраля. /ТАСС/. Компания "Транснефть" произвела выплаты еще пяти нефтяным казахстанским компаниям за некондиционную нефть. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл".

"В рамках подписанных соглашений между ПАО "Транснефть" и АО "Казтрансойл", выступающим от имени 38 казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга, 5 казахстанским нефтяным компаниям произведены выплаты со стороны ПАО "Транснефть". Ранее выплаты были произведены 32 компаниям", - говорится в сообщении.

В апреле - мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений, что привело к отгрузке около 699 тыс. тонн некондиционной нефти казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. АО "Казтрансойл" как национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу выступает от имени 38 казахстанских нефтяных компаний, нефть которых была загрязнена в системе магистрального нефтепровода "Дружба".

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