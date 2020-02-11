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Роскомнадзор официально подтвердил разблокировку 2 млн IP-адресов

Ранее они были внесены в реестр запрещенной информации

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор официально подтвердил разблокировку 2 млн IP-адресов, внесенных ранее в реестр запрещенной информации. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные IP-адреса длительное время не используются для обеспечения функционирования запрещенных ресурсов", - отметили в ведомстве.

На разблокировку адресов обратил внимание Telegram-канал "Эшер II". Он сообщил, что Роскомнадзор удалил 2 млн адресов из реестра запрещенной информации. Сейчас поштучно заблокировано 16 тыс. 458, подсетями 732 тыс. 394 IP-адреса. Таким образом, выгрузка реестра сократилась со 160 до 107 мегабайт.

Ранее были разблокированы 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon. Ведомство блокировало эти подсети из-за использования их для обхода блокировок мессенджера Telegram. По данным газеты "Ведомости", для этого мессенджер использовал хостинг Amazon и Google. Такие действия Роскомнадзора приводят к проблемам с доступом к другим ресурсам, которые также используют эти хостинги.

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Руководство мессенджера не выполнило требования ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей.

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