Новак 12 февраля соберет нефтяников на совещание по реализации сделки ОПЕК+

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в среду соберутся на совещании у министра энергетики Александра Новака по вопросу будущего реализации сделки ОПЕК+, сообщили ТАСС два источника, знакомые с планом встречи.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия это предложение не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

Действующее соглашение предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Однако в конце декабря 2019 года в Китае был зафиксирован новый тип коронавируса. Реакцией на эпидемию стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов. Ожидается, что спрос на нефть может упасть через сокращение авиаперевозок.