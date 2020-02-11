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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак 12 февраля соберет нефтяников на совещание по реализации сделки ОПЕК+

Ранее технический комитет ОПЕК+ вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в среду соберутся на совещании у министра энергетики Александра Новака по вопросу будущего реализации сделки ОПЕК+, сообщили ТАСС два источника, знакомые с планом встречи.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия это предложение не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

Действующее соглашение предполагает снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. Однако в конце декабря 2019 года в Китае был зафиксирован новый тип коронавируса. Реакцией на эпидемию стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов. Ожидается, что спрос на нефть может упасть через сокращение авиаперевозок.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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