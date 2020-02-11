Минфин при размещении евробондов в 2020 году будет отдавать предпочтение евро

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минфин России при размещении еврооблигаций в 2020 году будет отдавать предпочтение евро. В настоящее время идет отбор банков-агентов, сообщил журналистам замминистра финансов Сторчак.

"Идет отбор консультантов и банков-агентов, точных графиков пока нет. Насчет валюты - [министр финансов] Антон Германович [Силуанов] неоднократно говорил, что в текущих условиях приоритет отдается выпуску в евро. Подготовка, по крайней мере, идет в этом направлении", - сказал Сторчак.

По его словам, организатор размещения будет выбран весной, сейчас нет "необходимости что-то форсировать".