Рабочая группа по Конституции обсуждает идею о назначении Совфедом главы Счетной палаты

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, член рабочей группы по конституции Светлана Горячева сообщила журналистам, что на заседании группы во вторник прозвучало предложение о закреплении в Основном законе нормы о назначении председателя Счетной палаты РФ верхней палатой парламента.

Согласно действующему законодательству, глава Счетной палаты назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента РФ. При этом к ведению СФ относится назначение зампреда Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

"Разгорелся спор, который касается назначения председателя Счетной палаты. Это была компетенция Госдумы, сегодня предлагается, что это должно стать предметом ведения Совета Федерации", - сказала Горячева.

По ее мнению, решение передать данные полномочия Совету Федерации является правильным. "Коль скоро Госдума у нас будет назначать министров очень многих, наверное, и министра финансов, то очень правильно будет, если тот контрольный орган, который должен контролировать деятельность многих финансовых структур в стране по разным направлениям, - это будет компетенция уже не Госдумы, а Совета Федерации", - подчеркнула парламентарий. Она добавила, что эта тема "требует еще дополнительного предметного диалога".