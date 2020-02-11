Мишустин: власти Новгородской области достигли определенных успехов в развитии региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Новгородской области достигли определенных успехов в развитии региона, но еще предстоит решить проблемы низкого уровня жизни и оттока населения. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития Новгородской области.

"За несколько лет, Андрей Сергеевич [губернатор Никитин], мне кажется, здесь достигнуты определенные успехи в развитии региона", - заявил глава правительства. По его словам, в регионе растут объемы промышленного производства, которые по итогам прошлого года были выше среднероссийских. "Есть несколько новых проектов по развитию промышленности, что должно улучшить ситуацию с занятостью в регионе", - сказал Мишустин.

Он отметил, что региону предстоит решить ряд исторически сложившихся проблем. "Это, прежде всего, низкий уровень жизни, отток населения из области и, как следствие, серьезные вызовы в здравоохранении, в образовании, в сфере создания новых рабочих мест", - сказал он.

Мишустин заявил, что хотел бы увидеть долгосрочные планы развития региона.