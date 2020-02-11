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Китайская вирусная пневмония
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Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Замглавы ведомства Александр Юрчик отметил, что объем компенсаций может составить 1,6 млрд рублей
Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Это то, что рассчитал Минтранс вместе с авиакомпаниями", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли объем компенсаций может составить 1,6 млрд рублей.

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Ранее Telegram-канал "Незыгарь" сообщил со ссылкой на копию протокола заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, что объем компенсаций авиакомпаниям может составить 1,6 млрд рублей. По словам Юрчика, это еще не окончательная цифра.

"Сейчас идет очень непростая дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки", - сказал он.

"С нашей точки зрения, например, убытки от того, что воздушные суда стоят из-за того, что рейсы прекратились внезапно. С точки зрения Минфина, это не убытки, потому что авиакомпания может поставить их на другие рейсы. Она конечно поставит, но, во-первых, сейчас низкий сезон, во-вторых, пройдет полтора-два месяца, пока она встанет на другие направления, - привел пример Юрчик. - Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят".

С целью минимизации рисков распространения коронавируса 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено: из регулярных рейсов выполняются только рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний в Шереметьево. Все рейсы китайского направления обслуживаются только в терминале F.

До этого авиакомпании РФ выполняли около 150 рейсов в КНР в неделю, китайские авиакомпании - около 40 рейсов в неделю. До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли, кроме "Аэрофлота", авиакомпании "Ираэро", "Аврора", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" (S7 Airlines).

В новость были внесены изменения (13:39 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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