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Экспорт продукции АПК из Чечни в 2019 году составил около $4,8 млн

Республика планирует нарастить экспорт продукции АПК к 2024 году на сумму более $11 млн

$ГРОЗНЫЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Чеченская Республика вошла в десятку среди субъектов России по темпу роста экспорта продукции АПК, в 2019 году его объем вырос в 1,4 раза и составил около $4,8 млн. Об этом во вторник журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Иса Усманов.

"Чеченская Республика вошла в десятку среди субъектов Российской Федерации по темпу роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По данным федеральной таможенной службы, продукция поставлялась в Казахстан, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Беларусь, Катар, Бангладеш, Марокко, Турцию, Китай, Грузию, Киргизию и Украину. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции за 2019 год составил $4,8 млн", - отметил Усманов. По его словам, в основном это мясная и молочная продукция, а также злаки.

"В этом году рост производства сельскохозяйственной продукции Чеченской Республики был рекордным, по предварительным данным он составил 121%. Высокий спрос объясняется тем, что сельскохозяйственная продукция Чеченской Республики - халяльная, а также она имеет гарантию качества", - сказал он.

Как сообщил ранее председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Чеченская Республика планирует нарастить экспорт продукции АПК к 2024 году на сумму более $11 млн. В 2018 году регион экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $3,4 млн, что почти в 5 раз больше уровня 2017 года.

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РоссияСКФОЧечня
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