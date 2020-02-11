Источник: техкомитет ОПЕК+ с участием России соберется еще раз перед министерской встречей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Технический комитет ОПЕК+ проведет еще одну встречу до того, как соберутся министры, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. На ней, как ожидается, Россия может представить свою позицию относительно рекомендации техкомитета усилить сокращение добычи во втором квартале.

"Они встретятся еще раз, непосредственно перед министерским заседанием", - сказал один из собеседников ТАСС. Другой добавил, что на ней ОПЕК ожидает услышать позицию России относительно целесообразности дополнительного сокращения добычи нефти из-за влияния коронавируса, если этого не произойдет раньше.

При этом дата самой министерской встречи, изначально назначенная на 5-6 марта, все еще остается под вопросом.

Глава Минэнерго Александр Новак ранее сообщил, что министерство внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки, но пока точно оценить эффект от эпидемии нельзя. Рекомендация техкомитета ОПЕК+ еще изучается, подход к ней будет взвешенным, отметил он.

Ранее агентство Moody`s опубликовало отчет, из которого следовало, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем потребителе этого ресурса, может сократиться на 10% или на 1,4 млн баррелей в сутки. Если ситуация с коронавирусом продлится в течение шести месяцев, то рост товарных запасов нефти будет давить на котировки нефти еще в течение года.