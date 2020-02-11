Путин считает, что "Восток Ойл" позволит увеличить ВВП и укрепить позиции России в Арктике

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает весьма важным для страны проект "Восток Ойл" по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймыре.

"Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом", - сказал глава государства на встрече с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным.

Путин пожелал успехов в реализации проекта, но рекомендовал: "Нужно только все как следует посчитать".