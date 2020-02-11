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Сечин заявил, что проект "Восток ойл" приведет к росту ВВП России на 2% в год

Объем инвестиций в проект за весь период реализации превысит 10 трлн руб., указал глава "Роснефти"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в "Восток ойл" за весь период реализации может достичь 10 трлн рублей, проектом интересуются индийские и западные инвесторы. Об этом глава компании Игорь Сечин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Общий объем инвестиций в этот проект на весь период реализации составит более 10 трлн рублей. На первом этапе мы уже планируем около двух триллионов", - сказал он.

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"Мы работаем сейчас с индийскими компаниями, они проявляют интерес к проекту. Есть ряд других, западных инвесторов. Предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект", - добавил Сечин, отметив, что "это приведет к росту ВВП страны на 2% ежегодно".

По словам главы "Роснефти", всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, другая инфраструктура, будет уложено около 800 км магистральных труб. В проекте может быть задействовано порядка 100 тысяч рабочих мест, пообещал Сечин.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. 

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Сечин, Игорь Иванович
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