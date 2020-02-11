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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр также сообщил, что в 2020 году малый и средний бизнес получит 1 трлн рублей по льготным программам кредитования

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.

На встрече во вторник с представителями малого и среднего предпринимательства Новгородской области глава кабмина отметил, что проблемы, с которыми сталкивается бизнес, чаще носят общую направленность и в основном "достаточно похожи", но иногда имеют и индивидуальный характер. По его словам, этими вопросами нужно заниматься на системной основе.

"Именно поэтому - сегодня хотел вам сообщить первым новость - я решил лично возглавить правительственную комиссию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - сказал Мишустин. Он пригласил представителей бизнеса к совместной работе, отметив, что нынешнюю встречу можно назвать "первым предварительным заседанием этой комиссии".

Премьер-министр сообщил, что малый и средний бизнес в 2020 году получит 1 трлн рублей по льготным программам кредитования, до 2024 года - 10 трлн рублей льготных кредитов. 

"Льготные программы кредитования малого и среднего предпринимательства, по которым уже в этом году банки должны будут выдать льготные кредиты примерно на 1 трлн рублей, а до 2024 года на 10 трлн рублей", - сказал он.

По словам Мишустина, работа МСП является основой для успешного развития экономики, малых и средних городов. "Без развития малого и среднего предпринимательства невозможно добиться благополучия в малых городах", - сказал он. Мишустин напомнил, что с развитием МСП связано достижение ряда национальных целей, в том числе увеличение доходов населения и вхождение РФ в пятерку крупнейших экономик мира.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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