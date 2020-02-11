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"Роснефть" может выплатить в бюджет 3,6 трлн руб. налогов за 2019 год

Инвестиции компании в 2019 году достигли почти 1 трлн рублей, отметил глава компании Игорь Сечин

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" по итогам 2019 года перечислит в бюджет, по предварительным данным, 3,6 трлн рублей налогов, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По итогам года мы [по предварительным данным] около 3,6 трлн рублей выплатим непосредственно в налоговую систему, в бюджетную систему страны", - сказал Сечин.

По его словам, инвестиции "Роснефти" в 2019 году достигли почти 1 трлн рублей. "Объем инвестиций в прошлом году составил, как и предполагалось, почти триллион рублей. Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи", - сказал глава "Роснефти".

Компания направила 283 млрд рублей на выплату дивидендов за 2019 год. "Несмотря на инвестиционную программу, за 2019 год обеспечен самый высокий уровень выплат дивидендов - это порядка 283 млрд рублей", - сказал Сечин. Как пояснили ТАСС в компании, речь идет о дивидендах за 2018 год и первое полугодие 2019 года.

По итогам первого полугодия 2019 года капитальные затраты "Роснефти" уменьшились на 3,5%, до 436 млрд рублей. Компания объяснила это оптимизацией программы эксплуатационного бурения.

В новость была внесена правка (15:12 мск) - уточняется период выплаты дивидендов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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