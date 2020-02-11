Госдума одобрила в I чтении расширение права резидентов не зачислять валюту на свои счета

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли. Законопроект инициирован правительством РФ.

Сейчас, согласно законодательству, резидент обязан получить от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, а также средства, причитающиеся в соответствии с условиями договоров займа.

Законопроект расширяет перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета в уполномоченных банках за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов). Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Для средних и крупных компаний, особенно для компаний в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, указывают в правительстве. "Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций по соответствующим внешнеторговым сделкам", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законопроектом предусматривается отложенный срок вступления документа в силу (с 1 января 2021 года) с учетом необходимости разработки и принятия постановления правительства РФ.