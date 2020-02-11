ФАС не видит рисков ограничения прав бизнеса из-за антикартельного законопроекта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не видит рисков необоснованного ограничения прав и свобод законопослушных предпринимателей из-за нового антикартельного законопроекта ФАС, заявил ТАСС руководитель управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. По его мнению, документ, наоборот, переводит наказание за мелкие картели из уголовной в административную плоскость.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой проработать проблемные вопросы законопроектов ФАС, которые касаются картельных сговоров и расширения полномочий ФАС в части права проведения выемки документов. В письме Титов отмечает, что законопроекты несут "существенные риски необоснованного ограничения прав и свобод субъектов предпринимательской деятельности".

"Для законопослушных предпринимателей никаких ограничений не будет… Фактически законопроект призван декриминализировать мелкие картели, общественная опасность которых не велика, и они будут переведены в разряд административно наказуемых деяний", - сказал Тенишев.

Титов отмечал, что ФАС предлагает изменить толкование дохода, приравняв его к выручке всех участников картеля. По его словам, это противоречит позиции президиума Верховного суда РФ о том, что взысканию в федеральный бюджет подлежит доход, полученный от противоправных действий, с уличенного в недобросовестной конкуренции предпринимателя.

Тенишев, напротив, подчеркнул, что в новом законопроекте порог дохода для перехода в уголовную плоскость увеличивается. "В законопроекте по согласованию с бизнесом мы предлагаем увеличить порог дохода, когда картель становится уголовно наказуемым, до 100 млн рублей, а ущерб - до 20 млн рублей", - указывает он. "Позицию Верховного суда об исчислении дохода по уголовным делам об экономических преступлениях мы воспроизвели практически дословно в законопроекте об уголовной ответственности за картели", - добавил Тенишев.

Выемка документов

Титов также говорил, что расширение полномочий антимонопольного органа, в том числе по производству выемки и изъятию документов является неоправданным на фоне принятых поправок в Уголовно-процессуальный кодекс о защите бизнеса от необоснованного применения мер, приводящих к приостановлению законной деятельности.

"По поводу права выемки документов: если открыть КоАП, то мы увидим, что при проведении административных расследований, практически все контролирующие органы страны имеют право выемки документов. Мы себе просим ровно такие же права, которые сейчас есть у всех контролирующих государственных органов", - отметил Тенишев.

По его словам, ФАС проводит около 100 внеплановых проверок в год, что "ничтожно мало на фоне всех остальных государственных и административных органов". Кроме того, в законопроекте прописаны гарантии соблюдения прав проверяемых.

Наказание за картельные сговоры

Правительство РФ в ноябре прошлого года внесло в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), предусматривающий введение дополнительных штрафов за картельные соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, которые в том числе могут коснуться глав коммерческих структур. В частности, предлагается дополнить УК положением о заключении или участии в картелях, если это повлекло повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах. Штраф за это, согласно инициативе, может составить от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Предусматриваются также принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок от одного года до трех лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце января комитет Совета Федерации по экономической политике раскритиковал пакет правительственных законопроектов об ужесточении наказания для бизнеса за картельный сговор. В частности, сенаторы, как и Титов, указывают на нецелесообразность наделения ФАС полномочиями по выемке документов, которыми обладают фискальные и силовые ведомства.