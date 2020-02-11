Румас заявил, что снижение экспорта Белоруссии вызвано уменьшением поставок нефтепродуктов

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белоруссия по итогам 2019 года снизила экспорт товаров за счет сокращения поставок нефтепродуктов. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр страны Сергей Румас.

"Основные потери пришлись на группу нефтепродуктов", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Румас признал, что по наращиванию белорусского экспорта стояла амбициозная задача. "В 2018 году был обеспечен достаточно высокий экспорт товаров - почти на $34 млрд или 116% к уровню 2017 года. Это наибольший за период 2015-2019 годов показатель", - сказал Румас. Он отметил, что его настораживает рост отрицательного сальдо внешней торговли. "Частично это объясняется ростом закупок по возведению АЭС и сезонным фактором, но в остальном - отсутствием должного внимания к ситуации на внутреннем рынке и слабой работой по импортозамещению", - заявил белорусский премьер.

Он также констатировал, что по итогам минувшего года в Белоруссии не удалось достичь запланированного экономического роста. Румас уточнил, что рост ВВП по итогам года составил 1,2% при прогнозе 4%. В качестве положительного фактора премьер Белоруссии назвал то, что, "несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность". Кроме того, отметил Румас, в 2019 году своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в $9,4 млрд, проинформировала пресс-служба белорусского Совмина.

Внешнеторговый оборот товаров в 2019 году сократился на 0,9% до $68,7 млрд. Экспорт белорусских товаров уменьшился на 3,3% до $32,31 млрд, импорт вырос на 1,3% до $36,39 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $4,076 млрд, в то время как в 2018 году оно составило $2,50 млрд.