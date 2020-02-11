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Объем пенсионных средств НПФ по итогам 2019 года достиг 4,27 трлн рублей

В ЦБ сообщили, что в портфеле пенсионных накоплений преобладает доля вложений в реальный сектор экономики

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в IV квартале 2019 года вырос 2,8% и составили 4,27 трлн рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Тенденций рынка НПФ" по итогам 2019 года. Комментарий представил директор департамента коллективных и инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилл Пронин.

"Объем пенсионных накоплений НПФ за IV квартал увеличился на 2,4% и на конец 2019 года достиг 2,86 трлн рублей, объем пенсионных резервов - на 3,5%, до 1,41 трлн рублей. Таким образом, пенсионные средства НПФ за IV квартал выросли на 2,8% и составили 4,27 трлн рублей", - говорится в комментарии.

Доля вложений в реальный сектор экономики преобладает в портфеле пенсионных накоплений (38%) по итогам 2019 года (прирост на 0,9 п. п. за IV квартал и на 2,7 п. п. за год).

При этом сумма вложений в финансовый сектор сократилась за квартал на 1,7%, до 689,33 млрд рублей, а стоимость инвестиций в госсектор на 2,6%, до 250,3 млрд рублей.

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