Reuters: GM Korea приостановит производство из-за коронавируса в Китае

ТАСС, 11 февраля. /ТАСС/. Южнокорейское подразделение General Motors остановит производство на заводе в окрестностях Сеула из-за нехватки запчастей, импортируемых из КНР. Как во вторник сообщает агентство Reuters , срыв поставок автомобильных деталей связан с распространением вируса 2019-nCoV в Китае.

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По информации агентства, производство остановится на заводе в Пупхёне, где собираются внедорожники Chevrolet Trailblazer. GM Korea последней среди южнокорейских автопроизводителей пошла на такие меры.

4 февраля Hyundai Motor временно прекратила сборку автомобилей на нескольких производственных линиях из-за проблем с поставками из КНР. Китайские предприятия вынужденно "ушли на каникулы" из-за опасности распространения в стране вируса 2019-nCoV. Китайские власти призвали промышленников приостановить работу до 9 февраля.

11 февраля компании Hyundai Motor и Kia Motors смогли возобновить сборку автомобилей. 13 февраля на работу выйдут рабочие еще одной южнокорейской корпорации - SsangYong Motor.