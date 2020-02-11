"Ласточка" Краснодар - Анапа перевезла около 15 тыс. пассажиров

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Поезда "Ласточка", курсирующие с 30 декабря между Краснодаром и Анапой, перевезли за первый месяц работы около 15 тыс. человек, следует из сообщения РЖД.

В преддверии запуска "Ласточки" на данном направлении, как рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков, ОАО "РЖД" существенно модернизировало инфраструктуру: выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км - Юровский. В общей сложности установлено 4,4 тыс. опор и смонтировано 210 км контактного провода.

Кроме того, на станции Разъезд 9 км построен вокзал и оборудована пассажирская платформа длиной 420 м, а также выполнен текущий ремонт двух пассажирских платформ на станции Гостагаевская.

В целом проект "Дневной экспресс" успешно развивался в Краснодарском крае в прошлом году. Самыми популярными маршрутами "Ласточек" в 2019 году на СКЖД стали внутрирегиональные маршруты: Краснодар - Роза Хутор (616 тыс. пассажиров), Краснодар - Имеретинский Курорт (500 тыс. пассажиров), Краснодар - Адлер (481 тыс. пассажиров).