Мишустин: власти продолжат реализацию программы поддержки технопарков в регионах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 февраля. /ТАСС/. Финансирование программы поддержки развития технопарков в России планируется продолжить, Минэкономразвития будет ее вести до 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

"Министерство экономического развития будет такую программу поддержки технопарков вести до 2023 года", - сказал он.

Как отметил на встрече глава Минэкономразвития Максим Решетников, средства на эту программу будут выделяться. "Предусмотрены на 2021-2022 годы достаточно ощутимые ресурсы, порядка 10 млрд рублей. Отбор будет во втором полугодии 2020 года, мы заранее доведем информацию до регионов", - сказал Решетников.