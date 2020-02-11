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Госдума изменила период мониторинга Счетной палатой приоритетных проектов "Русгидро"

По итогам мониторинга Счетная палата должна будет представить информацию Думе ежегодно до 1 апреля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла постановление, которым Счетной палате предлагается продолжить мониторинг реализации "Русгидро" приоритетных проектов в топливно-энергетическом комплексе Восточной Сибири и Дальнего Востока не в полугодовом, а в ежегодном режиме.

Речь идет о таких проектах, как строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань, строительство Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), строительство Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь), строительство Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь). По итогам мониторинга Счетная палата должна будет представить информацию в Госдуму ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Документ был оформлен как поправка к постановлению о принятии бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. В настоящее время срок представления результатов мониторинга указан как один раз в полгода. "Госдума считает целесообразным изменить полугодовую периодичность мониторинга на ежегодную", - отметила зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Ирина Марьяш, подчеркнув, что такое изменение принимается согласно обращению самой Счетной палаты. По ее словам, 50 млрд бюджетных инвестиций, которые были предоставлены компании в 2012 году в виде взносов в уставной капитал, освоены в полном объеме, ввод в эксплуатацию последнего из приоритетных проектов запланирован на июнь 2021 года.

На 31 декабря 2019 года Российской Федерации принадлежит 61,2% уставного капитала ПАО "Русгидро", Банку ВТБ (ПАО) - 13,1%, ООО "Авитранс" - 5,9%, миноритарным акционерам - 19,8%.

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