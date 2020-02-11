Обвинение не будет использовать спецдекларацию для доказательства вины Израйлита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Сторона обвинения не будет использовать в качестве доказательства специальную декларацию о зарубежных активах совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита по делу о хищениях. Об этом во вторник заявила судья Смольнинского районного суда Петербурга Анжелика Морозова, в производстве которой находится уголовное дело, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Обвинение подтвердило, что не намерено предъявлять суду в качестве доказательств как саму специальную декларацию, так и производные от нее. Специальная декларация отвергнута обвинением в качестве доказательства", - сказала Морозова на заседании суда.

Ранее сторона защиты Израйлита заявляла, что в обвинительном заключении есть около 150 упоминаний сведений спецдекларации. По мнению адвокатов, ситуация, при которой сведения декларации продолжают быть доступными широкому кругу лиц, является нарушением гарантированного федеральным законом права на налоговую тайну.

Морозова отметила, что в материалах дела действительно есть упоминание спецдекларации, но исключительно в контексте, а не как самостоятельное доказательство. Упоминание слова спецдекларация в материалах не противоречит закону, добавила судья. Кроме того, на заседании во вторник представители прокуратуры просили приобщить к материалам уголовного дела ответы на их запросы, а именно документы от УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, свидетельствующие о том, что специальная декларация Израйлита возвращена в ФНС РФ.

"Сторона обвинения не представляла в рамках судебного разбирательства копию спецдекларации и иные доказательства в части сведений из нее. И не планирует это делать", - резюмировала представительница прокуратуры, подчеркнув, что оспаривать и исключать из материалов можно только те доказательства, которые используются сторонами процесса в суде.

Об уголовном деле

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО "УЛПИК" и ООО "Мегатрейд", после чего были похищены.

Бизнесмена также обвиняют в легализации денежных средств. Адвокаты при этом отмечают, что, исходя из логики следствия и сроков, указанных в материалах дела, легализация похищенных средств произошла до того, как было совершено хищение. Израйлит с 2016 года находится в СИЗО. В рамках решения вопроса о продлении ему меры пресечения следствие указывало, что обвиняемый имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, в связи с чем необходима его изоляция.

Дело Израйлита вызвало широкий общественный резонанс. Материалы его добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее.

В октябре прошлого года президиум Верховного суда РФ дал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов как доказательства по уголовным делам. В декабре 2019 года Госдума приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

ОАО "Компания Усть-Луга" было создано в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.