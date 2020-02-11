Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бывшая вице-премьер Ольга Голодец подтвердила, что наблюдательный совет Сбербанка утвердил ее кандидатуру на пост заместителя председателя правления кредитной организации. Об этом она сообщила ТАСС.

"Набсовет Сбербанка утвердил мое назначение", - сказала она в беседе с ТАСС.

В свою очередь глава банка Герман Греф отметил, что назначение Голодец в Сбербанк должно пройти согласование в ЦБ РФ.

Греф также сообщил, что Голодец будет курировать медицинское направление в банке. "Мы приняли решение создать медицинскую платформу. Она [Голодец] будет курировать медицинское направление в банке, в экосистеме и цифровой GR", - заявил он журналистам. Он добавил, что для создаваемой медицинской платформы сейчас в банке формируется команда.

Ранее источники РБК и ТАСС сообщали, что бывший вице-премьер Ольга Голодец может перейти в Сбербанк, где будет курировать социальные и медицинские программы. До ухода прежнего состава правительства в отставку Голодец работала в кабмине в должности вице-премьера, в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным.