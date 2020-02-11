Власти китайского города Санья поддерживают пострадавшие от коронавируса предприятия

САНЬЯ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья в южной китайской провинции Хайнань приступили к оказанию финансовой помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим от вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Как сообщила газета "Хайнань жибао", программа поддержки местного бизнеса продлится до 30 июня 2020 г.

Так, по данным издания, малым и средним предприятиям, которые в условиях вспышки коронавируса не увольняют сотрудников, будет возвращено 50% обязательных страховых взносов на выплаты по безработице, уплаченных по итогам прошлого года. Меры поддержки также предусматривают отсрочку платежей на обязательное социальное страхование. Если предприятия не успели вовремя произвести оплату, с них не будут взиматься пени на просрочку, совершить платеж можно будет в течение трех месяцев после окончания эпидемии.

К сокращению издержек относится снижение арендной платы за первый квартал 2020 года. Данная мера действует для малого и среднего бизнеса, арендующего площадь, принадлежащую государству. В эту категорию также входят отсрочка уплаты коммунальных платежей, снижение некоторых видов налогов. К финансовой поддержке относится финансирование дебиторской задолженности малых и средних предприятий, усиление финансовой поддержки логистических компаний, осуществляющих транспортировку противоэпидемических материалов.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 42,7 тыс., 1017 человек скончались, более 4 тыс. выздоровели. Наибольшее число случаев заражения в Китае зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, где впервые был выявлен вирус, - около 32 тыс. случаев заражения, из которых 974 привели к летальному исходу. На Хайнане число заболевших достигло 142, из них трое скончались, 19 выздоровели.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами.