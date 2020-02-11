Минпромторг пояснил, при каких услових самозанятые смогут продавать товары с маркировкой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Самозанятые граждане должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели для продажи товаров, подлежащих маркировке. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Для осуществления торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, самозанятым необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей", - сказал он.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в ряде регионов России, в том числе в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане и Санкт-Петербурге проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (более низкий налог для самозанятых граждан взамен НДФЛ). При этом закон о самозанятых запрещает таким гражданам продавать товары собственного производства, если они подлежат обязательной маркировке средствами идентификации (обувь, одежда и т. д.).

Ранее общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась в Минпромторг с просьбой разрешить самозанятым продавать подлежащие маркировке товары собственного производства. "Учитывая, что объемы производства товаров самозанятыми незначительны и ограничены годовым доходом в 2,4 млн рублей, видится целесообразным разрешить самозанятым продавать товары собственного производства без маркировки", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС. По мнению представителей "Опоры России", учитывая намечающуюся тенденцию к расширению перечня товаров, подлежающих маркировке, все больше самозанятых не будут иметь возможности выйти из тени и начать работать официально. При этом введение маркировки для таких товаров потребует существенных затрат на администрирование, в том числе специального программного обеспечения и оплаты кодов, а также введения профессионального документооборота.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.