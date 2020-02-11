Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка направили в правительство

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ, сообщается в пресс-релизе министерства.

Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

"Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО "Сбербанк России". Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ", - говорится в сообщении Минфина.

Глава министерства Антон Силуанов позднее сообщил журналистам, что акции Сбербанка будут выкуплены у ЦБ за счет ликвидных средств ФНБ, превышающих 7-процентный порог, при этом выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

Он также заверил, что стратегия Сбербанка останется неизменной. "Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан", - подчеркнул он.

Силуанов также подчеркнул, что инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

При этом в Минфине подчеркнули, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.

"При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО "Сбербанк России" позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка", - отмечается в сообщении министерства.

В Минфине отметили, что в связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. "Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам ПАО "Сбербанк России" единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи", - указано в сообщении.