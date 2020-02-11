Акции Сбербанка на Мосбирже ускорили рост до 2,5%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Акции Сбербанка на Московской бирже ускорили рост на фоне новостей о подготовке Минфином и Банком России законопроекта о выходе ЦБ из капитала Сбербанка. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:55 мск.

Так, цена акций Сбербанка выросла до 258,5 рубля за бумагу, что на 2,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющего порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ, сообщается в пресс-релизе министерства. Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.