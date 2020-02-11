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На реализацию программ Союзного государства в 2019 году выделили 3,5 млрд рублей

Кассовое исполнение бюджета по Российской Федерации составило 99%

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Объем бюджетных средств, выделенных на реализацию программ и мероприятий в рамках Союзного государства России и Белоруссии, за прошлый год составил почти 3,5 млрд рублей. Об этом заявил во вторник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании в постоянном комитете.

Рапота отметил, что в прошлом году реализовывались семь программ и пять ежегодных мероприятий Союзного государства в области обороны, безопасности, правоохранительной деятельности и военно-технического сотрудничества. Он назвал несколько из них: "Развитие технического прикрытия железных дорог региона", "Совершенствование объектов военной инфраструктуры" и "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства". Кроме того, госсекретарь упомянул, что в областях оборонной промышленности и защиты информационных ресурсов выполнялись четыре научно-технических программы - "Луч", завершенная в 2019 году, "Автоэлектроника", "Технология-СГ" и "Паритет".

"Объем бюджетных средств, выделенных российским распорядителям на реализацию указанных программ и мероприятий в 2019 году составил более 2 млрд 354 млн российских рублей или около 82% от средств, выделенных российской стороне на выполнение всех программ Союзного государства в 2019 году", - сказал Рапота.

"На белорусской стороне эти цифры составили более 1 млрд 145 млн российских рублей или около 81% от средств, выделенных белорусской стороне на выполнение всех программ Союзного государства в 2019 году", - продолжил госсекретарь.

Кроме того, он добавил, что кассовое исполнение бюджета Союзного государства по данным программам и мероприятиям в целом по Российской Федерации в 2019 году составило 99%.

Рапота также отметил, что на сегодняшний момент бюджет Союзного государства сбалансирован. "У нас в течение многих лет недоиспользовался бюджет Союзного государства. Остатки средств, которые были такими переходящими и включались в бюджет текущего года, достигали в каких-то моментах до 2 млрд рублей. Поэтому бюджет с учетом взносов иногда составлял до 7 млрд. Мы, естественно, когда планировали программы, рассчитывали на весь объем средств", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что у Союзного государства "постоянно возникают потребности в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по различным отраслям деятельности и сотрудничеству между двумя государствами". В связи с этим Рапота добавил, что в случае если у Союзного государства будут в наличии хорошо подготовленные программы, но выходящие за рамки бюджета, то руководству России и Белоруссии будет направлен запрос об увеличении взносов.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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