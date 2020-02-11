Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть значения 7-8% уже к концу 2020 года, что примерно на четыре года раньше, чем это предусмотрено нацпроектом "Жилье и городская среда". Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

"У нас снижение ставок написано в нацпроекте. Мы ожидаем, что выйдем на уровень ставок в районе 7-8% до конца года", - пояснил он.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых.

Кроме того, число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках данного проекта также планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.