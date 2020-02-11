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Борис Ротенберг обжалует решение суда Финляндии по спору с европейскими банками

Ранее суд в Хельсинки не нашел нарушений в действиях четырех скандинавских банков, отказавшихся обслуживать его счета

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен, совладелец СМП-банка Борис Ротенберг намерен обжаловать решение Окружного суда Хельсинки, который в январе этого года не нашел нарушений в действиях четырех скандинавских банков, отказавшихся обслуживать его счета. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сейчас у нас, конечно, будет апелляция. Готовятся документы и, самое главное, что есть очень много нарушений того, что они сделали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине января финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что Окружный суд Хельсинки не поддержал иск Бориса Ротенберга к банкам Handelsbanken, Nordea, OP и Danske Bank, которые из-за санкций перестали обслуживать его счета. Как отмечало финское издание, инстанция посчитала, что у банков была законная причина отказать Ротенбергу в обслуживании, так как это подвергало их риску самим подвергнуться санкциям. При этом суд предписал Ротенбергу возместить судебные издержки в размере €530 тыс. 

Сам Ротенберг в беседе с ТАСС охарактеризовал свое отношение к санкциям так: "Мы уже привыкли. Шесть лет уже. Никаких особо трудностей", - сказал он, подчеркнув, что главное в жизни, чтобы "дети были живы, здоровы, и в семье все было хорошо".

Ротенберг - член совета директоров и совладелец СМП-банка (доля в 43,2%). Он и его брат Аркадий попали в 2014 году в американские санкционные списки, составленные из-за позиции РФ в отношении Украины. Агентство Блумберг отмечает, что европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физических лиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС. Борис Ротенберг как гражданин Финляндии не попал под санкции Евросоюза.

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ФинляндияРоссия
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