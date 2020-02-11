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Объем промпроизводства КЧР в 2019 году вырос за счет всех основных направлений

По итогам 2019 года индекс промышленного производства в КЧР составил 100,6%

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Карачаево-Черкесии в 2019 году увеличился на 0,6%, рост зафиксирован по всем основным направлениям. Об этом сообщается в итоговом материале управления Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу о состоянии промпроизводства в республике.

"По итогам 2019 года индекс промышленного производства в КЧР составил 100,6%", - отмечается в материалах.

Положительной динамики удалось добиться благодаря росту производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, по ликвидации загрязнений (на 13,8%), добычи полезных ископаемых (на 3,2%), обрабатывающих производств (на 1,6%). Рост производства в этих сферах повлиял и на объем отгрузок товаров. В сфере добычи полезных ископаемых в 2019 году отгружено товаров на 2,7 млрд рублей, в сфере обрабатывающих производств - на 24,6 млрд рублей, в водоснабжении - 1,22 млрд рублей.

В наиболее емкой по объему отгрузок сфере обрабатывающих производств наибольший рост зафиксирован в производстве изделий из соломки и материалов для плетения (на 93,7%), готовых металлических изделий (на 57,3%) и одежды (на 45%). Среди производства одежды, которое входит в перечень важнейших видов промышленной продукции республики, значительный рост отмечается у производителей трикотажной и вязаной одежды (на 50%), головных уборов (на 45%), а также чулочно-носочных изделий (на 37,3%).

Ранее Минпромторг республики сообщал предварительные данные о росте промышленного производства. По данным министерства, общий индекс промышленного производства в 2019 году в регионе составил 101,2% к уровню 2018 года. В 2018 году промпроизводство в КЧР, по данным регионального управления Росстата, снизилось на 10,1%.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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