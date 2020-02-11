Маршрутную сетку дальневосточной авиакомпании определят до конца февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития, Минтранс РФ и власти регионов сейчас прорабатывают маршрутную сетку дальневосточной авиакомпании и определяют необходимое финансирование. Завершить эту работу и сформировать заявку для Минпромторга планируется до конца февраля, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью каналу "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, где воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Сейчас обсуждается, будет ли создаваться отдельная авиакомпания, или она будет сформирована на базе действующего перевозчика - например, дальневосточных "Авроры" или "Якутии".

"Не менее важный вопрос, который недавно был озвучен президентом, - это создание дальневосточной авиакомпании. <…> Этим уже озадачились наши коллеги из Минтранса. Мы с ними встречались, и вместе с губернаторами до конца февраля должны предоставить эту маршрутную сетку, посчитать ее - сколько это будет стоить, [определить] потребность в воздушных судах для того, чтобы отдать заявку нашим коллегам из Минпромторга и <...> начать реализовывать поручение президента", - сказал Козлов.

Министр отметил, что создание авиакомпании для Дальнего Востока поможет решить одну из самых острых проблем макрорегиона - улучшить транспортную доступность территорий. Развитие местных перевозок остается важным для Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.