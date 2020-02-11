Арбитраж рассмотрит 19 марта иск ВЭБ.РФ о взыскании €1,3 млрд с "Ангстрем"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" о взыскании €1,3 млрд (более 90 млрд рублей) с занимающейся производством микросхем компании АО "Ангстрем", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дата следующего судебного заседания 19 марта, 9 часов 30 минут", - сказала судья.

Иск по данному делу был подан 27 декабря 2019 года.

ВЭБ.РФ в январе 2020 года консолидировал акции компании "Ангстрем-Т" (теперь 100% капитала принадлежит ВЭБ.РФ) и подал два технических иска о банкротстве завода. Сделка совершена в целях консолидации актива у основного кредитора для дальнейшего развития завода. Поскольку другие кредиторы завода заявили о наличии просроченной задолженности перед ними и могут подать заявление о банкротстве "Ангстрем-Т", то ВЭБ.РФ первым обратился в суд с иском, отмечали в госкорпорации.

Накануне представитель ВЭБ.РФ говорил ТАСС, что в целях преемственности и дальнейшего развития предприятия ВЭБ.РФ действует в координации с действующим менеджментом и прошлым собственником завода. Председатель совета директоров "Ангстрем-Т" Леонид Рейман останется членом совета директоров компании.

АО "Ангстрем-Т" основано 10 июня 2005 года для создания контрактного производства субмикронных полупроводниковых изделий. ВЭБ.РФ выступает основным кредитором проекта. Суммарный объем инвестиций в проект составил €896 млн, участие Внешэкономбанка - €815 млн.