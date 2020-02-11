Минтранс: создание новой авиакомпании в ДФО обойдется дороже реорганизации существующей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Создание новой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке будет дороже, чем организация такой авиакомпании на базе существующего перевозчика. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик. На данный момент известно, что рассматривается вопрос создания такого перевозчика на базе "Якутии" или "Авроры".

"Сейчас просчитывается какой из вариантов наиболее оптимален - создать новую [авиакомпанию - прим. ТАСС] и дать на это какие-то деньги государства или развить на базе существующей, - сказал Юрчик. - По предварительным расчетам, конечно же, создание новой (будет дороже - прим. ТАСС). Нужны стартовые деньги на создание. На базе существующей - модернизация, развитие ее в авиакомпанию, которая будет осуществлять перевозки на базе российский судов - на первоначальном этапе дешевле, а дальше нужно все просчитать"

По словам Юрчика, правительство Якутии предложило рассмотреть "Якутию" как перевозчика, на базе которого будет создана новая авиакомпания. Комментируя идею создания такого перевозчика на базе "Авроры" (дочка "Аэрофлота"), Юрчик сказал, что эта идея "кажется вполне здравой".

Новая система "плоских" тарифов

Новые правила применения "плоских" тарифов "Аэрофлота" при перелетах на Дальний Восток могут быть протестированы в Магаданской области, отметил Юрчик. По его словам, сейчас Минтранс и Минвостокразвития готовят предложения по новой системе "плоских" тарифов.

"Сейчас мы вместе с Минвостокразвития готовим некие предложения, которые будем согласовывать с регионами, - о плавном переходе, решениях этой проблемы, - сказал Юрчик. - Скорее всего, мы не станем делать это сразу и на весь Дальний Восток. Мы выберем какой-то пилотный регион, сейчас мы рассматриваем Магаданскую область, и на нем попробуем какой-то "пилот" откатать, посмотрим, как это будет работать. Главная задача - не ограничить возможности жителей региона, а расширить их".

О планах по созданию авиакомпании

В январе в Минпромторге сообщили ТАСС, что Ростех активно прорабатывает вопрос создания авиакомпании для перевозок на территории Дальнего Востока. В госкорпорации тогда отметили, что создают линейку продуктов, покрывающих ключевые ниши перевозок на внутреннем рынке. Речь идет о SSJ 100 на 100 мест, Ил-114-300 на 50-68 мест, который планируется сертифицировать в 2022 году, МС-21. Также прорабатывается проект легкого многоцелевого самолета вместимостью до 30 мест с началом серийного производства в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок. В начале февраля Минтранс сообщил, что направил первичные предложения в правительство

Осенью 2019 года Ростех отмечал, что создание авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, является одной из возможных мер по финансового оздоровлению ОАК.

Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании для ДФО на базе "Авроры". В конце января сообщалось, что региональные власти направили предложение в адрес министерства транспорта РФ с просьбой рассмотреть "Якутию" для создания авиакомпании, предназначенной для перевозок в ДФО.