{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье в ближайшие три года расчистят более 27 км рек

В 2020 году на эти цели впервые направят 170 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Расчистку русел рек общей протяженностью 27 км проведут на Ставрополье в ближайшие три года. В 2020 году на эти цели впервые направят 170 млн рублей, во вторник сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края утвердило планы берегоукрепительных работ, ремонта гидротехнических сооружений и очистки русел рек. В ближайшие три года предстоит расчисть русла рек общей протяженностью более 27 км. На расчистку русел рек в этом году на Ставрополье выделено более 170 млн рублей. В таком объеме средства на эти цели предусматриваются впервые", - говорится в сообщении.

По данным управления, в 2020 году работы будут завершены в селах Курсавка и Солуно-Дмитриевское на реке Суркуль. Также разработаны проекты по расчистке рек Грязнушка и Золотушка в Пятигорске, балки Сухая Падина в селе Алексеевском, реки Курунта в селе Петропавловском. В 2021 году руслорегулирующие работы завершат в селе Сергиевское на реке Калаус, в Светлограде на реках Калаус и Карамык, в Минераловодском городском округе на реке Джемуха, в селе Воздвиженское на реке Калаус, в хуторе Усть-Невинском Кочубеевского района на реке Невинка. В 2022 году завершение работ планируется в Михайловске на реке Чла.

Отмечается, что запланирован ряд других противопаводковых мероприятий. Уже в ближайшее время начнется строительство четырех берегоукрепительных сооружений общей протяженностью 4,8 км на сумму 467 млн рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов. В числе объектов - участок по левому берегу реки Кубань, "Защита от паводковых вод поселке Белый Уголь", "Строительство водопроводящего лотка на реке Донская Балка в селе Донская Балка", "Противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в Ессентуках".

"Кроме того, капитальному ремонту подлежат гидротехнические сооружения в селе Ладовская Балка и в селе Александровское. Все работы предусмотрены в рамках Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ", - говорится в сообщении.

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий был разработан на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 21% до 2030 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС