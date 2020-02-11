На Ставрополье в ближайшие три года расчистят более 27 км рек

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Расчистку русел рек общей протяженностью 27 км проведут на Ставрополье в ближайшие три года. В 2020 году на эти цели впервые направят 170 млн рублей, во вторник сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства края.

"Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края утвердило планы берегоукрепительных работ, ремонта гидротехнических сооружений и очистки русел рек. В ближайшие три года предстоит расчисть русла рек общей протяженностью более 27 км. На расчистку русел рек в этом году на Ставрополье выделено более 170 млн рублей. В таком объеме средства на эти цели предусматриваются впервые", - говорится в сообщении.

По данным управления, в 2020 году работы будут завершены в селах Курсавка и Солуно-Дмитриевское на реке Суркуль. Также разработаны проекты по расчистке рек Грязнушка и Золотушка в Пятигорске, балки Сухая Падина в селе Алексеевском, реки Курунта в селе Петропавловском. В 2021 году руслорегулирующие работы завершат в селе Сергиевское на реке Калаус, в Светлограде на реках Калаус и Карамык, в Минераловодском городском округе на реке Джемуха, в селе Воздвиженское на реке Калаус, в хуторе Усть-Невинском Кочубеевского района на реке Невинка. В 2022 году завершение работ планируется в Михайловске на реке Чла.

Отмечается, что запланирован ряд других противопаводковых мероприятий. Уже в ближайшее время начнется строительство четырех берегоукрепительных сооружений общей протяженностью 4,8 км на сумму 467 млн рублей за счет средств федерального и краевого бюджетов. В числе объектов - участок по левому берегу реки Кубань, "Защита от паводковых вод поселке Белый Уголь", "Строительство водопроводящего лотка на реке Донская Балка в селе Донская Балка", "Противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в Ессентуках".

"Кроме того, капитальному ремонту подлежат гидротехнические сооружения в селе Ладовская Балка и в селе Александровское. Все работы предусмотрены в рамках Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ", - говорится в сообщении.

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий был разработан на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.